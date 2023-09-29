В Москве привели в порядок территорию возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"

В частности, специалисты установили 130 дорожных знаков и организовали два новых наземных перехода возле филиала №4 городской поликлиники №67 на улице Речников

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Общественное пространство на улицах Речников и Затонная возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве привели в порядок, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Главной задачей было обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и адаптировать пространства под запрос местных жителей. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что заменено покрытие тротуаров и асфальта на проезжей части, воздушные провода убраны под землю, дополнительно проложены водосточные сети. Кроме того, специалисты установили 130 дорожных знаков, организовали два новых наземных перехода возле филиала №4 городской поликлиники №67 на улице Речников, разместили свыше 130 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, установили восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Возле дома №30 по улице Речников обновили игровую зону для детей, высадили 18 деревьев.