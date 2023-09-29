Китай выразил готовность сотрудничать с США по защите исчезающих видов животных

Три панды из Национального зоопарка в Вашингтоне вернутся в КНР до конца 2023 года

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Пекин выражает готовность взаимодействовать с Вашингтоном в сфере защиты исчезающих видов животных. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала в четверг на брифинге возвращение из американских зоопарков в Китай больших панд.

"Большая панда - это не только национальное достояние Китая, но и глубоко любимое и обожаемое людьми во всем мире животное, ее можно назвать посланником и мостом дружбы, - сказала Мао Нин. - Мы готовы продолжать работать с партнерами, в том числе с США, для укрепления сотрудничества по защите исчезающих видов".

Три панды из Национального зоопарка в Вашингтоне вернутся в Китай до конца декабря 2023 года. Особи из зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса в США либо уже вернулись в КНР, либо вернутся до конца 2024 года в соответствии с договором об аренде животных. Если стороны не продлят контракт об аренде или не договорятся об отправке новых панд в американские зоопарки, то в США больше не останется этих животных.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до более чем 2 тыс.