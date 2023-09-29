В Чечне создали совет по улучшению качества жизни

Также в регионе реализуется программа комплексной медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Совет по улучшению качества жизни создали в Чечне для рассмотрения приоритетных проектов в социальной сфере, его возглавил глава региона Рамзан Кадыров. Об этом сообщил вице-премьер республиканского правительства Адам Алханов в ходе II международного форума "Развитие человеческого капитала".

"Совет рассматривает приоритетные проекты в социальной сфере, и что немаловажно - результаты их реализации. Важно отметить, что при формировании совета нами учитывались все аспекты региональной специфики. Так, в состав совета включены не только региональные органы власти, но и представители некоммерческого сектора, профсоюзы и бизнес-объединения", - рассказал Алханов.

По его словам, также в регионе реализуется программа комплексной медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития.

"С начала действия программы выявлены пороки развития плода у 36 пациенток. Все пациентки прошли перинатальный консилиум и проходят необходимый курс лечения. Благодаря работе психологов на самых ранних стадиях удается избежать прерывания беременности. В настоящее время программа действует у нас в 14 медучреждениях, в планах внедрить данный подход во всех учреждениях родовспоможения республики", - сказал Алханов.

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы на которых обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, определят лучшие формы поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе. Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".