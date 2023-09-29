В Чечне запустят сервис по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей

Доступ на платформу будет осуществляться через QR-код, который доступен для сканирования на специальных информационных вывесках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Сервис по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей запустят в Чечне на платформе "Телеграм". Об этом сообщил вице-премьер республиканского правительства Адам Алханов в ходе II международного форума "Развитие человеческого капитала".

"Главным преимуществом данного сервиса является интерактивность, то есть участники СВО и члены их семей смогут в режиме онлайн решать возникающие вопросы, перечень которых неограничен. Также здесь можно будет получить полную информацию о региональных мерах поддержки и, при необходимости, дистанционно оказывать помощь в зависимости от той или иной жизненной ситуации. Доступ на платформу будет осуществляться через QR-код, который доступен для сканирования на специальных информационных вывесках", - рассказал Алханов.

Он добавил, что в регионе разрабатывается система учета семей погибших сотрудников силовых структур и участников СВО. "Это для того, чтобы ни одна семья погибшего сотрудника не осталась без должного внимания и поддержки. Именно благодаря таким ключевым мерам социальной поддержки граждан и формируется тот самый фундамент доверия к власти", - добавил он.

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы на которых обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, определят лучшие формы поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе. Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".