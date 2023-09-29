Мурашко заявил, что новые варианты коронавируса имеют некритичные изменения

Министр здравоохранения рекомендовал лицам из групп риска носить маски в местах скопления людей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Изменения, которыми обладают новые варианты вируса SARS-CoV-2, некритичные, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Изменчивость - она продолжается у новой коронавирусной инфекции. Но агрессивностью новые штаммы не отличаются - именно в тяжести заболевания. Есть определенные изменения в контагиозности распространения, скорости распространения. Но некритичные на сегодняшний день изменения", - сказал он.

О людях из групп риска

Маски стоит носить лицам из групп риска в местах скопления людей, а если у человека появились симптомы заболевания, ему нужно изолироваться, заверил Мурашко.

"Там, где есть большое скопление, людям из группы риска, <…> конечно, лучше пользоваться маской. А люди заболевшие, конечно, должны изолироваться в случае появления симптомов. Это не важно даже, новая коронавирусная инфекция или это респираторное заболевание", - сказал он.

По мнению Мурашко, культура поведения человека должна формироваться так, чтобы он не создавал риски для окружающих, в том числе для членов семьи. "Ну а в случае необходимости, если все-таки возникает потребность в какой-то коммуникации, конечно, безусловно, нужно использовать маску и предупредить своего собеседника, что вы имеете симптомы респираторных заболеваний", - пояснил он.

Министр напомнил, что в группы риска, в частности, входят пациенты с сахарными диабетом, эндокринными нарушениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также к ним относятся пожилые граждане.

В четверг министр сообщил, что в России наблюдается подъем заболеваемости ковидом. При этом госпитализаций не много, добавил Мурашко.