Путин направил приветствие участникам встречи городов - побратимов РФ и Белоруссии

Президент России отметил значимость и эффективность партнерских отношений двух стран

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII встречи городов - побратимов России и Белоруссии, отметив значимость и эффективность партнерских отношений стран. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Партнерские отношения, связывающие многие десятки городов наших стран, являются значимым и эффективным механизмом народной дипломатии. Осуществляемые в их рамках регулярные контакты представителей региональных и местных органов власти, коммерческих структур и общественных организаций, деятелей науки и культуры предоставляют хорошие возможности для разработки полезных совместных проектов в самых различных сферах", - говорится в приветствии.

Глава государства подчеркнул, что насыщенная повестка встречи свидетельствует о стремлении использовать перспективные и поистине востребованные формы и методы межрегионального взаимодействия. Путин отметил важность и своевременность проведения молодежного мероприятия, посвященного вопросам патриотического воспитания: внешние угрозы, с которыми сегодня сталкиваются РФ и Белоруссия, обуславливают особую актуальность последовательной работы на этом направлении.

Президент выразил уверенность, что общение и дискуссии участников встречи будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые идеи и инициативы послужат дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских связей, а также укреплению институтов Союзного государства. "Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.

XII форум городов-побратимов Белоруссии и России проходит с 28 по 30 сентября в Бресте.