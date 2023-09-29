Более 33 тыс. пар поженились в Москве летом 2023 года

Самым популярным свадебным месяцем стал август, его выбрали более 11,5 тыс. пар

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Церемонии бракосочетания в летнем сезоне проходили во дворцах бракосочетания, на выездных локациях и в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве. Всего было создано более 33 тыс. новых семей, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Как правило, около 40% пар выбирают для свадьбы летний период. В этом году в столице летом поженились свыше 33 тыс. пар, этот показатель остается на одном уровне на протяжении последних трех лет. Самым популярным свадебным месяцем стал август, его выбрали более 11,5 тыс. пар. В двух самых популярных дворцах бракосочетания, №1 и №4, мы провели по 1 тыс. свадебных церемоний: ежедневно сотрудники регистрировали максимальное количество пар", - рассказала вице-мэр.

Она добавила, что более 6,1 тыс. пар заключили брак на выездных локациях проекта мэра "Новые адреса счастья": каждая пятая пара выбрала заключить брак в необычном месте. Самой популярной выездной локацией стала башня "Око". Около половины молодоженов летом выбрали заключить брак во дворцах бракосочетания. Самым популярным стал Дворец бракосочетания №1, там заключили брак около 3 тыс. пар. Дворец бракосочетания №4 для регистрации брака выбрали более 2,5 тыс. пар. Обновленные дворцы бракосочетания Кутузовский и Шипиловский предпочли по 1,5 тыс. пар. Также по количеству зарегистрированных браков лидируют особняк "Роял", там поженились более 550 пар и особняк Спиридонова, сотрудники провели в особняке более 520 торжественных регистраций. Популярностью летом пользовались локации на открытом воздухе. В шатре под навесом из живых цветов в парке-отеле "Даниловский" поженились около 500. Столько же молодоженов выбрали заключить брак во время мини-круиза по Москве-реке на речном трамвайчике флотилии "Рэдиссон Ройал".

"У москвичей есть выбор их самых разных площадок на свежем воздухе. Например, провести церемонию можно на Московской канатной дороге, стадионе "Спартак" и других. Среди таких локаций и Северный речной вокзал, где в этом летнем сезоне уже поженились 85 пар. Парам полюбилась эта площадка, и поэтому каждый год ее доступность увеличивается: в прошлом году была открыта онлайн-подача заявлений, а в этом году регистрации проводятся не только по выходным, но и в будние дни", - отметила Ракова.

Заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни. На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.