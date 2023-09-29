Филиалы Дома народов России до конца года откроют во всех новых регионах РФ

По словам директора Дома народов России Анны Полежаевой, сейчас необходимо планово интегрировать национально-культурные объединения новых регионов в культурное пространство России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Филиал Дома народов России уже открыт в Донецкой Народной Республике, до конца года аналогичные организации появятся в Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева.

"В Донецкой Народной Республике уже создан первый филиал, он действует, его деятельность касается реализации полномасштабных проектов, которые объединяют регион со всей страной. <...> Аналогичные филиалы до конца года будут созданы в каждом новом субъекте, то есть во всех четырех", - сказала она перед пленарным заседанием Всероссийского форума "Единство в согласии".

По словам Полежаевой, сейчас необходимо планово интегрировать национально-культурные объединения новых регионов в культурное пространство России.

Статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Анна Котова на заседании напомнила, что в мае в новых регионах РФ был утвержден комплекс мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики.

"До утверждения комплекса на новых территориях было создано всего две национально-культурные автономии. Прошло четыре месяца, и количество национально-культурных автономий на новых территориях возросло ровно в шесть раз. Мы понимаем, что этот процесс запущен, и он не будет останавливаться", - считает она.

Всероссийский форум "Единство в согласии" в Москве собрал более 100 участников, из них более 50 представляют национально-культурные объединения из четырех новых субъектов РФ. Форум приурочен ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.