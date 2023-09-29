В саратовских техникумах планируется обучать операторов беспилотников

Учреждения получают лицензии на это направление

САРАТОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Операторов беспилотных летательных аппаратов планируется обучать в колледжах и техникумах Саратовской области. Сейчас учреждения получают лицензии на это направление, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Саратовские колледжи и техникумы готовятся к обучению студентов новой специальности - оператор беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день лицензии на это направление получают техникум железнодорожного транспорта в Саратове и Энгельсский политехникум. Планируется, что они смогут принимать студентов по этой специальности уже с 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, подать заявки на направление обучения, связанное с беспилотниками, готовятся еще 10 учреждений СПО.

Как сообщалось ранее, в регионе планируется создать федеральный центр беспилотных авиационных систем. Возможность организации такого центра губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсуждал в июле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что саратовский центр будет включать все направления работы с БПЛА - от научно-конструкторских разработок до испытаний образцов и их запуска в серию. Изготавливать планируется продукцию разного профиля, в том числе для гражданских нужд.