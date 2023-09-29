Следующий форум городов-побратимов Белоруссии и России может пройти в Москве

В этом году форум принимает Брест

БРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. XIII Форум городов-побратимов Белоруссии и России в 2024 году может пройти в Москве. Об этом сообщил на открытии XII форума в Бресте исполнительный вице-президент Международной ассоциации "Породненные города" Сергей Парамонов.

"В 2024 году предлагаем провести в Москве и Московской области наш форум. Мы уже сейчас готовы пригласить участников ассоциации, чтобы провести форум наших двух держав", - сказал он.

В этом году XII Форум городов-побратимов Белоруссии и России принимает Брест. В мероприятии участвуют делегации 24 городов республики и 67 городов России, насчитывающие в общей сложности почти 150 человек.

После открытия форума в брестском горисполкоме делегаты приступят к работе в нескольких секциях, посвященных экономическому, и деловому сотрудничеству, аспектам социальной политики, эффективности народной дипломатии.

Также в рамках форума проходит первая молодежная встреча представителей городов-побратимов Белоруссии и России.