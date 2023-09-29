ЛДПР предложила разрешить переселенцам делать регистрацию по адресу местной администрации

Поправки вносятся в закон "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ", а также в закон "О вынужденных переселенцах"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий вынужденным переселенцам получать временную регистрацию на территории муниципального района или округа нового места проживания. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки вносятся в закон "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ", а также в закон "О вынужденных переселенцах". В частности, документом предлагается прописать новую норму, согласно которой регистрация по месту пребывания гражданина РФ, признанного вынужденным переселенцем, может быть выдана ему в том же муниципальном районе или округе, на территории которого он подал ходатайство о признании его вынужденным переселенцем. На сегодняшний день законом предусмотрено распределение таких жителей в центры временного размещения. Однако вопросы оформления регистрации по месту пребывания не урегулированы.

Сейчас переселенцы могут оформить регистрацию, например, по адресу фактического проживания, а если такого нет, то получить ее невозможно. А предложенная инициатива как раз позволит делать регистрацию по адресу местной администрации.

В пояснительных материалах подчеркивается, что инициатива вызвана необходимостью урегулирования вопроса оформления регистрации по месту пребывания в том числе для вынужденных переселенцев с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской области, а также Украины. По разным оценкам, в Россию въехало от 3 до 5 млн человек, добавили депутаты.

По словам одного из авторов проекта - первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, он "позволит законодательно установить специальный порядок регистрации лиц, временно не имеющих постоянного места жительства в России, а также будет гарантировать право на получение ими ряда государственных и муниципальных услуг, адресной социальной помощи и социальных пособий".