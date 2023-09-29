ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%

При этом уровень одобрения деятельности президента снизился до 73,7%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 18 по 24 сентября, за последнюю неделю снизился на 0,4 п.п. и составляет 77,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,3% участников опроса (минус 0,4 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,6 п.п. и составляет 73,7%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,5% опрошенных (плюс 0,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,1% респондентов (плюс 0,8 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60% опрошенных (плюс 0,4 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,4% (минус 2,8 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 26,3% (минус 3,3 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,2% (минус 1,5 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,5% (минус 1,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,2% (плюс 0,8 п.п.), КПРФ - 10,6% (плюс 0,3 п.п.), ЛДПР - 9% (минус 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,9% (минус 0,3 п.п.), "Новых людей" - 5,1% (плюс 0,5 п.п.).