В Минэкономразвития сообщили о росте числа турпоездок по России за май - август на 16%

Россияне совершили 33 млн поездок по стране, что на 5 млн больше, чем в 2022 году, сообщил глава ведомства Максим Решетников

ПСКОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Число туристических поездок по России за прошедший летний сезон выросло на 16% - до 33 млн, что на 5 млн больше, чем в прошлом году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе всероссийского селекторного совещания с регионами по итогам летнего туристического сезона.

"Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель, на который ориентируемся, - число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения, - сказал министр. - Этот показатель вырос за май - август почти на 16%. По сравнению с прошлым летом - на 5 млн турпоездок больше. Хороший результат, который поддержал общую тенденцию к росту поездок".

Традиционно популярными направлениями для путешественников были Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Нижегородская области.

"По приросту турпоездок летом лидером стал Дагестан, где этот показатель вырос в семь раз. Высокую динамику показали Республики Алтай и Адыгея, а также Магаданская и Ленинградская области - там турпоездки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", - отметил Решетников.

По данным Российского союза туриндустрии, внутренний туризм в России по итогам 2022 года составил 68,5 млн человек, а в 2023 году может вырасти на 5% - до 72 млн человек.