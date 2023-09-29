29 сентября, 09:03

У всех пользователей Android восстановили работу приложения "Парковки России"

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендуют обновить приложение до последней версии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты восстановили работоспособность приложения "Парковки России" у всех пользователей Android, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что по техническим причинам оплата парковки в Москве в мобильном приложении "Парковки России" временно могла быть недоступна некоторым пользователям ОС Android. Оплатить парковку было возможно через СМС, портал parking.mos.ru и паркомат.

"Работоспособность приложения "Парковки России" у всех пользователей Android восстановлена. Рекомендуем обновить приложение до последней версии 1.118.15 через Google Play, а в случае отсутствия в магазине приложений этой версии - через RuStore или на сайте "Московского паркинга", - говорится в сообщении. 

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