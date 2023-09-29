Папа Римский молится за пострадавших в результате пожара на свадьбе в Ираке

Понтифик выразил заверения в поддержке всем, кого коснулась эта трагедия

ВАТИКАН, 29 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара во время свадебного торжества в иракском городе Эль-Хамдания (провинция Найнава). Об этом говорится в телеграмме, которая от имени понтифика была отправлена за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

"Его Святейшество Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о разрушительных последствиях пожара и направляет заверения в поддержке всем, кого коснулась эта трагедия, - говорится в тексте. - Вверяя души погибших милосердию всемогущего Господа, он выражает искренние соболезнования тем, кто скорбит об их утрате. Его Святейшество также молится за пострадавших и за усилия спасателей".

В ночь на среду в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании вспыхнул пожар. В то время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около 1 тыс. гостей. По последним данным источников в силах безопасности провинции Найнава, число погибших превысило 115, более 200 человек пострадали. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный общенациональный траур в память о жертвах пожара.