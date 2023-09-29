29 сентября, 08:18

В центральной части метро Москвы возможны временные ограничения на вход и выход

Это связано с проведением митинга-концерта в честь присоединения новых регионов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на вход и выход могут быть введены на центральных станциях метро в Москве из-за проведения на Красной площади митинга-концерта в честь присоединения новых регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В течение дня на станциях метро в центральной части города возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за проведения концерта. Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают пополнить "Тройку" для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении "Метро Москвы". Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. "Это поможет сэкономить время в пути после концерта", - добавляется в материале. 

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