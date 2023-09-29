Участники экскурсий "Открой Моспром" впервые смогут побывать на заводе "Москвич"

Седьмой сезон проекта проведут с 2 по 20 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Седьмой сезон экскурсий по столичным промышленным предприятиям проекта "Открой Моспром" проведут в Москве с 2 по 20 октября. Их участники впервые смогут побывать на автомобильном заводе "Москвич", сообщается на официальном сайте мэра города.

"С 2 по 20 октября пройдет седьмой сезон проекта "Открой Моспром". Экскурсии по столичным фабрикам и заводам приурочат ко Дню московской промышленности. Гостей ждут новые предприятия, мастер-классы, мини-квизы и подарки столичных производителей. День московской промышленности учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей. Его отмечают 7 октября", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, всего в этом сезоне запланировано около 140 экскурсий по цехам 30 производств косметической, пищевой, кабельной, оптической и другой продукции, а также более 40 различных мастер-классов. "Участники впервые смогут побывать на заводе отечественного автопрома "Москвич", - приводятся в сообщении его слова.

Гости экскурсий увидят, как производят автомобили "Москвич", в том числе электрокары "Москвич-3 е", лифты компании "Мослифт", тормозные системы для железнодорожного транспорта "Элтеза". Их познакомят с работой вентиляционной фабрики "Галвент" и кабельного завода "Москабельмет", предприятий по производству кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков, например, BRandICE, "Очаково", "Френчкисс", "Бабаевский", и других. Также участники смогут получить памятные подарки - для этого надо верно ответить на четыре из пяти вопросов мини-викторины в конце экскурсий.

Отмечается, что за пять лет работы проекта "Открой Моспром" состоялось более 2 тыс. экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" премии "Маршрут построен". Всего у проекта уже семь наград.