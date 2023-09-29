Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в октябре

На станции Лианозово продолжится строительство южного вестибюля

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится со 2 по 31 октября в связи с работами по развитию инфраструктуры в Лианозово, а также на перегоне Каналстрой - Вербилки, сообщила пресс-служба МЖД.

"Со 2 по 31 октября с 22:30 до 06:00 на станции Лианозово продолжится строительство южного вестибюля. Технологические "окна" назначены преимущественно ночью, чтобы сохранить объемы движения в дневное время. На период работ на перегоне Бескудниково - Марк будут поочередно закрываться 1 и 2 главные пути, а движение поездов организуется по оставшимся путям в реверсивном режиме. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево: у некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из расписания", - говорится в сообщении.

Кроме того, со 2 по 20 октября в будние дни в дневные часы в связи с проведением работ по модернизации контактной сети для движения поездов будет закрыт участок Каналстрой - Вербилки. Это также отразится на расписании поездов: несколько электричек проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".