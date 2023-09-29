Онлайн-проект для начинающих специалистов туриндустрии заработал в Москве

Пользователи узнают о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Онлайн-проект "Карта профессий", который поможет начинающим специалистам туристической индустрии, заработал в Москве, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В Москве начал работать туристический онлайн-проект для начинающих специалистов "Карта профессий". Он предназначен для тех, кто планирует строить карьеру в данной отрасли, в первую очередь для молодежи. Пользователи узнают о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, на сайте представлено более 50 профессий, которые распределены по категориям, в их числе "Туроператоры", "Отели", "Рестораны", "Информационные технологии", "Креатив". "Выбрав любую специальность, можно познакомиться с основными задачами, перспективами карьерного роста и необходимыми навыками", - добавила Сергунина.

В пресс-службе уточнили, что карта будет полезна и уже состоявшимся специалистам, которые хотят разобраться в актуальных тенденциях своей или смежной сферы. В этом помогут информативные обзоры, подготовленные экспертами. Проект создан по инициативе столичного комитета по туризму в рамках программы "Твой старт в туризме".