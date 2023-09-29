Греф заявил, что озеро Манжерок на Алтае полностью очистят через два-три года

Председатель правления Сбербанка России отметил, что на проект экологического восстановления направлено 800 млн рублей

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 29 сентября. /ТАСС/. Экологическое восстановление озера Манжерок в Республике Алтай, которое проводится по государственно-частному партнерству с участием Сбербанка России, будет завершено через два-три года полной очисткой этого водного объекта. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на пленарном заседании "От экологии мышления к экологическому суверенитету" на форуме "Эко Алтай. Нить природы".

"В течение двух-трех лет, мы надеемся, что произойдет полная очистка озера, и мы получим в первозданном виде чистейшую воду озера Манжерок. И мы сделаем все, чтобы его благоустроить так, чтобы люди могли им пользоваться, устроить пляж, доступный в том числе для местного населения", - сказал Греф.

Он добавил, что первые результаты реализации проекта станут видны уже через год. "Это будет еще не кристально чистая вода, к сожалению, но уже не будет этого болота, всех этих странных растений, которые произрастают примерно на двух третях озера", - пояснил представитель банка. По его словам, на проект экологического восстановления направлено 800 млн рублей, из которых половину изыскало Министерство природных ресурсов и экологии РФ и половину - Сбербанк России.

Озеро Манжерок находится в Горном Алтае, на высоте 423 м над уровнем моря, у подножия горы Синюха. Вопросом расчистки озера власти занялись в 2015 году. Тогда исследование показало, что Манжерок мелеет и интенсивно зарастает.

Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" проходит 29-30 сентября 2023 года в Республике Алтай, на территории всесезонного курорта "Манжерок". Организаторами форума выступают правительство республики, Фонд Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай". В рамках форума пройдут сессии, направленные на освещение важности тематики ноосферного развития, актуальных инновационных экологических инициатив, развития экологического туризма.