Турпоток на курорты Кубани с учетом текущего бархатного сезона вырос на 5%

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что традиционно особенно востребованы объекты размещения, имеющие высокую звездность

ТАСС, 29 сентября. Краснодарский край, являющийся одним из основных туристических регионов России, с начала 2023 года с учетом текущего бархатного сезона принял уже 15 млн отдыхающих. Таким образом, турпоток в регион по сравнению с тем же периодом 2022 года возрос на 5%. Об этом вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заявил во время видео-конференц-связи с регионами по итогам туристического сезона в РФ с участием главы Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

"Краснодарский край провел очередной жаркий летний сезон, с начала года мы приняли 15 млн гостей. Несмотря на непростую транспортную логистику и режим закрытого неба, мы идем с опережением прошлогодних показателей на 5%", - сказал Руппель.

Он отметил, что традиционно особенно востребованы в этом году объекты размещения, имеющие высокую звездность, их в регионе 285, 81 из них работает по системе "все включено". В этом году в крае открылись 30 новых гостиниц вместимостью 2 тыс. номеров. Регион принимает активное участие в разработке федерального закона о гостевых домах, под категорию которых в крае подходят 4 тыс. объектов размещения, Кубань готова выступить пилотным субъектом для апробации закона. Условия отдыха в Краснодарском крае дифференцируют: например, в этом сезоне открылись 10 новых модульных гостиниц и 12 кемпингов, которые продемонстрировали высокую востребованность.

"Еще одно направление, которое в последние годы набирает обороты, - это агротуризм. Таких объектов в крае больше 100. Причем порядка 30 - объекты эногастротуризма - винодельни и виноградарские хозяйства. По разным оценкам, в год их посещает около миллиона человек. Чтобы популяризировать это направление, в этом году мы впервые проводим в рамках профильного нацпроекта фестиваль "Черноморская винная неделя": 17 наших виноделен бесплатно проводят экскурсии, мастер-классы и дегустации. Грандиозный финал Черноморской винной недели состоится в эти выходные в Абрау-Дюрсо - это будут три дня искусства, спорта, хорошей музыки и, конечно, хороших вин", - отметил Руппель.

Фестиваль за четыре дня посетили уже более 1 тыс. туристов. В целом на осень текущего года курорты Кубани забронированы на 60%.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.