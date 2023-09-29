Додон заявил о намерении Партии социалистов Молдавии восстановить авиасообщение с РФ

По словам бывшего президента страны, "с нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет"

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Партия социалистов Молдавии намерена восстановить прямое авиасообщение с Москвой. Об этом заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях бывший президент и лидер социалистов Игорь Додон.

"Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией, чтобы были прямые авиарейсы из Кишинева в Москву. Когда социалисты придут к власти, мы вернем прямое авиасообщение с Россией. С нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет, она под диктовку своих кураторов делает все возможное, чтобы разорвать любые отношения с Россией", - сказал Додон.

На прошлой неделе президент Майя Санду заявила, что власти не будут восстанавливать авиасообщение с Россией, которое было прервано в прошлом году. Она объяснила, что это связано "с рисками государственной безопасности".

Из-за конфликта на Украине в Молдавии ввели режим ЧП и закрыто воздушное пространство. Позже запрет сняли и молдавская авиакомпания Air Moldova попыталась возобновить полеты в Москву после многочисленных обращений граждан. Однако это решение сразу подверг критике лидер правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности Игорь Гросу, заявив о необходимости придерживаться позиции стран ЕС в этом вопросе. После этого Управление гражданской авиации Молдавии запретило полеты в РФ, мотивировав решение интересами "обеспечения безопасности".

В России проживают, учатся и временно работают сотни тысяч граждан Молдавии. В этой ситуации они вынуждены добираться в Москву с многочисленными пересадками, переплачивая за билеты.