В Геническе открыли фотовыставку ко Дню воссоединения Херсонской области с Россией

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Фотовыставку "Я помню...", в которой представлены работы фотографов из Херсона и других частей Херсонской области, открыли в кинотеатре "Россия" в центре Геническа, передает корреспондент ТАСС.

"Несмотря на то, что город [Херсон] был под обстрелами, <...> мы продолжали нести культуру. После эвакуации в Геническ мы тоже продолжаем нести культуру. Не все учреждения смогли эвакуироваться. Но здесь все равно мы открыли наши учреждения, заполняем их нашими сотрудниками, заработал духовой оркестр", - рассказал на открытии фотовыставки министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко.

Среди фоторабот также снимки, иллюстрирующие спортивные достижения жителей области.

В Геническе также прошел автопробег, сообщила в своем Telegram-канале администрация Генического муниципального округа. По центральным улицам города проехали местные жители на восьми автомобилях с российскими триколорами и копией Знамя Победы. "Сегодняшний автопробег в Геническе стал неотъемлемой частью празднования Дня воссоединения Херсонской области с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В Минкультуры региона сообщили, что ко Дню воссоединения новых регионов с Россией на левобережье Херсонщины подготовлена программа: на площади перед зданием администрации Геническа пройдет торжественное мероприятие "Мы вместе - 245 лет", на "Аллее сказок" ярмарка сельхозпродукции, квесты, мастер-классы. Здесь будут работать аниматоры, для детей организуют рисунки на асфальте. Выступят поэты, артисты филармонии, детские коллективы и спортсмены. Вечером в парке им. Т.Г. Шевченко пройдет праздничный концерт.

О новых регионах

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

28 сентября 2023 года Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.