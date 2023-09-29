29 сентября, 09:28

В уфимском аэропорту таможенники обнаружили у пассажира старинную икону

Экспертизой она признана культурной ценностью

УФА, 29 сентября. /ТАСС/. Административное дело о недекларировании и несоблюдении запретов на вывоз товаров заведено в отношении летевшей в Египет жительницы Уфы, в сумке которой обнаружили литую икону с изображением Казанской Божьей Матери. Экспертизой она признана культурной ценностью, сообщила пресс-служба башкортостанской таможни.

"В отношении гражданки возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 КоАП РФ по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством ЕАЭС", приводятся в сообщении слова начальника таможенного поста "Аэропорт Уфа" Айдара Биктимерова.

Установлено, что пассажирка летела в Шарм-эш-Шейх , и везла семейную реликвию как дорожный оберег. По словам женщины, она не была знакома с таможенными правилами. Экспертиза отнесла икону к категории культурных ценностей, созданных более пятидесяти лет назад, уточнили в пресс-службе. 

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РоссияБашкортостан
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