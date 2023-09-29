В ДНР планируют зарегистрировать национально-культурные общества до конца года

В республике их всего 11, сообщила руководитель филиала Дома народов России Ирина Белякова.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Филиал Дома народов России в Донецкой Народной Республике планирует до конца года зарегистрировать все национально-культурные общества республики, в том числе греческое, болгарское и сирийское. Это позволит им подавать заявки на грантовую помощь, сообщила руководитель филиала Дома народов России в ДНР Ирина Белякова.

"Филиал существует не так давно - с марта этого года. Мы успели наладить контакт с национально-культурными обществами республики, сейчас идет процесс регистрации. Активных их сейчас больше 10, некоторые уже зарегистрировались, некоторые подают документы. До конца года [с регистрацией] управимся", - сказала она перед пленарным заседанием всероссийского форума "Единство в согласии".

Белякова уточнила, что среди обществ греческое, азербайджанское, армянское, сирийское, латинское, болгарское, русское, татарское и другие - всего 11. Регистрация, по словам руководителя филиала, дает обществам возможность стать юридическим лицом и претендовать на грантовую поддержку для реализации собственных проектов, оказывать помощь в "преодолении военных вызовов" участникам сообществ.

Также филиал Дома народов решает вопрос с помещением, где было бы безопасно проводить собрания.

Всероссийский форум "Единство в согласии" в Москве собрал более 100 участников, из них более 50 представляют национально-культурные объединения из четырех новых субъектов РФ. Форум приурочен ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.