В Сухум прибыл малый ракетный корабль ЧФ России "Циклон"

Жители и гости города могут прогуляться по кораблю до 1 октября, сообщили в Минобороны Абхазии

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота России "Циклон" прибыл в сухумский морской порт в пятницу в честь Дня Победы и независимости, который в Абхазии торжественно отметят 30 сентября.

Ранее о прибытии судна в интервью ТАСС сообщал вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

Российский военный корабль встретили министр обороны Абхазии Владимир Ануа, депутаты парламента и прибывшие на празднование Дня победы и независимости члены делегации Совета Федерации. В порту играл военный оркестр.

Как сообщили журналистам в Минобороны республики, во время стоянки корабля в сухумской бухте до 1 октября жители и гости города могут прогуляться по нему.

"Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".

30 сентября в Абхазии торжественно отмечают 30-ю годовщину окончания грузино-абхазской войны - День победы и независимости.