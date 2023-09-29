Могилевский сообщил о завершении разработки курса по истории религий России

Его будут читать в вузах страны, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Курс по истории религий России для высших учебных заведений уже разработали и будут преподавать в нескольких вузах страны, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на пресс-конференции, посвященной проведению Международного межрелигиозного молодежного форума.

"Введенный с этого года в рамках апробации в ряде вузов курс "История религий России" - Святейший Патриарх [Кирилл] выдвинул эту инициативу на встрече с президентом 4 ноября прошлого года - вот этот курс разработан основными специалистами, и он будет читаться. Потом посмотрим по итогам, как его можно дальше распространить и по более широкому кругу университетов", - сказал Могилевский.

Говоря о мероприятиях Международного межрелигиозного молодежного форума, замглавы Минобрнауки сообщил, что экспертные сессии пройдут в октябре с участием не менее 15 тыс. человек, студентов из разных регионов страны. "С понедельника [2 октября] начнется серия этих сессий, они пройдут во всех федеральных округах на базе 53 координационных центров, подведомственных Минобрнауки России. Там будут обсуждаться три основные темы: семейные ценности, историко-культурное наследие и уникальность российской цивилизации", - рассказал Могилевский.

По его словам, на площадках московских вузов пройдут семь стратегических сессий, в частности, "Образовательная гавань", "Вера и дело", "Семья", "Преемственность поколений". Заключительное мероприятие форума состоится 26 октября в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки при участии Российского исторического общества рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в вузах модуля по истории религий России. С соответствующим предложением перед этим выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Комментируя инициативу, ранее Могилевский отмечал, что "это очень хорошее предложение, потому что студенты, особенно студенты гуманитарных специальностей, должны иметь возможность получить знания" в этой области.