Путин поздравил Бжанию с 30-летием победы и независимости Абхазии

Президент РФ отметил, что Россия и впредь будет всемерно помогать республике в обеспечении безопасности

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной президенту Абхазии Аслану Бжании в честь отмечаемого 30 сентября 30-летия победы и независимости, сообщила пресс-служба главы Абхазии.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия - Дня победы и независимости. 30 лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", - говорится в поздравлении президента России.

Путин отметил, что отношения между Абхазией и РФ "развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства". "Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам. Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира и процветания", - говорится в телеграмме.