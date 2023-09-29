В Москве планируют создать паспорт старения головного мозга

Паспорт старения позволит более точно диагностировать нейрозаболевания

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Паспорт старения головного мозга на основе порядка 40 тыс. МРТ-исследований здоровых людей планируют создать в центре диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Это позволит более точно диагностировать нейрозаболевания, рассказала на форуме OpenBio под Новосибирском врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник центра Анна Хоружая.

"Мы в Москве, обладая инструментом, который называется Единый радиологический информационный сервис, - это сервис, к которому подключено все диагностическое оборудование города Москвы, планируем провести такое популяционное исследование, чтобы сформировать паспорт взросления мозга всех людей, которые посещают амбулаторное или стационарное учреждение города Москвы", - сказала Хоружая.

Она добавила, что база архива Единого радиологического информационного центра пополняется с 2016 года и насчитывает порядка 270 тыс. томографий головного мозга, по предварительным данным, около 37-40 тыс. принадлежат здоровым людям.

По словам врача, изменения определенных показателей на МРТ могут свидетельствовать как о возрастных факторах, так и о наличии патологии, заключение во многом зависит от субъективной оценки врача-рентгенолога. Паспорт старения позволит установить, какие параметры мозга какому возрасту соответствуют, чтобы в последующем выявить признаки наличия или отсутствия заболевания. Для того, чтобы посчитать вариации возрастной нормы, все исследования планируется разложить на определенные параметры, в частности, сегментировать области головного мозга и определить объемы тканей в них.

Она отметила, что анализировать данные можно при помощи искусственного интеллекта. "Программы, которые нацелены на поиск признаков, радиомаркеров так называемых, которые видны машине, и которая способна оценить множество различных признаков, связать их с клиническими данными и показать вероятность развития того или иного заболевания", - сказала она, добавив, что на данный момент ведется работа по выбору технологического партнера.