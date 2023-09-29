"Лунь", пещеры и фонтан вошли в топ-3 туристических достопримечательностей Дагестана

Эти места стали основными точками притяжения туристов в республике

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Корабль-экраноплан "Лунь", пещерный комплекс Салатау и фонтан в Дербенте вошли в топ-3 самых посещаемых достопримечательностей Дагестана летом 2023 года. Они стали основными точками притяжения туристов в республике, сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

"В последние годы в республике появляются новые точки притяжения. Пещерный комплекс Салатау, самый большой в России светомузыкальный фонтан в городе Дербенте, ракетный корабль-экраноплан "Лунь" в текущем сезоне стали основными точками притяжения туристов", - сказал он в ходе всероссийского селекторного совещания с регионами по итогам туристического сезона в РФ с участием главы Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

О достопримечательностях

Все популярные достопримечательности появились в Дагестане в 2022 году. Экраноплан, получивший на Западе название "Каспийский монстр", является гибридом самолета и морского судна. Он разработан в 1960-х годах и стал единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся. В прошлом году экраноплан установили на территории создаваемого парка "Патриот" в Дербенте.

Пещерный комплекс на хребте Салатау открыли возле села Ново-Зубутли Казбековского района Дагестана, комплекс получил название "Нохъо". Он находится в самой узкой части Сулакского каньона, общая длина лабиринтов с тремя нерукотворными пещерами превышает несколько сотен м.

Мультимедийный фонтан открыли в Дербенте. Достопримечательность площадью больше 4,7 тыс. кв. м состоит из девяти чаш, расположенных на двух ярусах. Вверх из фонтана взмывает 2 214 водных струй, некоторые из которых поднимаются на 30 м. Летом 2023 года фонтан посетил президент РФ Владимир Путин.

Пеший туризм

Также власти Дагестана отмечают растущий интерес к пешему туризму в регионе. "В ходе реализации проекта "Кавказская тропа" мы разработали дагестанский участок тропы, проект реализуется совместно с АНО "Пешком по Кавказу", субъектами СКФО и Краснодарским краем. Наш участок оцифрован, нанесена разметка, маркировка. В 2023 году по этому маршруту прошли 2 тыс. человек. Для сравнения, в прошлом году их было всего 50", - сказал Мерданов.

"Кавказская тропа" в Дагестане начинается в Дербенте около крепости Нарын-кала и завершается в горном селе Тинди недалеко от границы с Чечней. В 2022 году она была занесена на электронную карту. Общая протяженность пеших троп на маршруте с радиальными выходами составляет 457 км. В перспективе "Кавказская тропа" должна пройти от Каспийского моря до Черного моря, протяженность пешего маршрута превысит 2 тыс. км.

Увеличение турпотока

Власти Дагестана фиксируют кратное увеличение турпотока. На совещании Решетников сообщил, что по приросту турпоездок летом 2023 года Дагестан стал лидером в России, где показатель вырос в семь раз. Мерданов отметил, что этому способствует увеличение числа отелей и гостиниц, работа по легализации туристического бизнеса. Согласно данным Дагестанстата, которые привел Мерданов, объем туристических услуг за январь - июль 2023 года в республике составил 9 млрд 121 млн рублей. Это на 1 млрд 170 млн больше, чем за весь 2022 год.