Доля мигрантов достигла 10% от общего населения Франции

Это примерно 7 млн человек, и только у 2,5 млн из них есть французское гражданство, рассказал глава Французского национального ведомства по иммиграции и интеграции Дидье Лески

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Франция переживает рекордно высокий приток мигрантов и в настоящее время они составляют не менее 10% населения страны. Об этом заявил генеральный директор Французского национального ведомства по иммиграции и интеграции (OFII) Дидье Лески в эфире телеканала CNEWS.

"Во Франции еще никогда не было так много мигрантов. Сейчас они составляют 10-11% от общего населения страны. Во Франции примерно 7 млн мигрантов, у 2,5 млн из них есть французское гражданство", - рассказал Лески. "Особенность Франции в том, что у нас наблюдается приток иммиграции, треть населения имеет иммигрантское происхождение", - добавил гендиректор OFII.

По его словам, ежегодно Франция принимает около 350 тыс. человек, из которых 220 тыс. это студенты, большинство прибывает из франкоязычных стран. Второе место занимает семейная миграция, далее следует трудовая миграция, и затем - просители убежища.

Лески отметил, что проблема заключается даже не в количестве мигрантов как таковом, а в его сочетании с социальными проблемами. Он указал, в частности, на проблемы с поиском жилья, которые испытывают приезжие, хотя с аналогичными трудностями сталкиваются и уже проживающие во Франции люди. Также гость программы отметил напряженность и на рынке труда, где постепенно исчезают вакансии для низкоквалифицированных работников. Он указал и на то, что если "квалифицированная миграция имеет положительное влияние на зарплаты, то в случае притока неквалифицированной или низкоквалифицированной рабочей силы зарплаты снижаются".

Не дав прямого ответа на вопросы ведущего утренней передачи о проблеме культурных различий, гендиректор OFII тем не менее заметил, что "в 1950-е и 1960-е годы Франция имела больше связей с теми, кто прибывал на ее территорию с другого берега Средиземного моря, чем сейчас". "Вопрос религии усилил разрывы в культурных связях", - сказал он.

"Франция, как и весь Европейский континент, столкнулась с крайне резким ростом числа мигрантов, которые прибывают по экономическим причинам или же с целью воссоединиться с семьями. Европа строилась на принципах социального государства, с пособиями, которые собирались на налоги трудящихся. И сейчас встает вопрос: каковы пределы солидарности?" - заявил он.