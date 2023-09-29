29 сентября, 10:21
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

В Минпросвещения оценили уровень трудоустройства выпускников педвузов почти в 80%

Замминистра просвещения Татьяна Васильева призвала власти регионов проводить работу по привлечению выпускников педвузов на работу в школы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень трудоустройства выпускников педагогических университетов в России составляет 79%, а обучающихся по договорам о целевом обучении - почти 90%. Об этом сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"Уровень трудоустройства после педагогических университетов достаточно высокий - 79%. А уровень трудоустройства целевиков вообще почти 90%. И в целом целевое обучение - это возможность решать кадровые потребности точечно", - сказала она, выступая на коллегии министерства.

Васильева призвала власти регионов проводить работу по привлечению выпускников педвузов на работу в школы.

Она напомнила, что сейчас работать учителями и воспитателями есть возможность уже со старших курсов педагогических специальностей. "И сегодня уже более 50 тыс. студентов воспользовались этим правом", - добавила замминистра просвещения. 

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РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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