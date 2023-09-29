29 сентября, 10:27

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Литву в течение полугода

Sean Gallup/ Getty Images
© Sean Gallup/ Getty Images

Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Российские автомобили вместимостью до 10 человек должны покинуть территорию Литвы в течение шести месяцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на разъяснения литовской таможни.

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"Из разъяснений литовской таможни: "Автомобили (вместимостью до 10 мест) с регистрацией РФ, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть территорию Литвы в течение шести месяцев (независимо от гражданства собственника)", - написал он.

Как отмечает губернатор, по разъяснениям литовской таможни, "запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД (упрощенному транзитному документу - прим. ТАСС), при наличии в машине собственника автомобиля".

На сайте литовской таможни, где опубликованы разъяснения, отмечается также, что транзит в Калининградскую область или из нее с УТД через территорию Литвы не может длиться более 24 часов. При этом в автомобиле должен находиться его владелец. В противном случае автомобиль не будет пропущен на литовскую территорию.

Руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков сказал ТАСС, что "литовская сторона впервые официально разъяснила применение санкций в отношении автомобилей с российской регистрацией на территории республики". 

Теги:
ЛитваРоссияАлиханов, Антон Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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