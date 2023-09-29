Мурашко призвал вакцинировать работников промышленности от гриппа

Министр здравоохранения добавил, что сегодня можно закупить большой объем вакцин с актуализированным антигенным составом

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Работодателям из производственного сектора стоит вакцинировать своих сотрудников от гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Вакцины против гриппа поставлены во все субъекты Российской Федерации для тех категорий, которые регламентированы приказом. Я хотел бы обратиться еще и к производственному сектору, поскольку не все организации попадают именно в льготную категорию обеспечения вакцинами, чтобы позаботились о здоровье своих сотрудников. Это, в том числе, влияет и на экономические показатели", - сказал он журналистам в Красноярске.

Мурашко добавил, что можно закупить большой объем вакцин с актуализированным антигенным составом.