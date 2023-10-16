16 октября, 11:36

В Музее Победы в Москве 20 школьников из новых регионов получили паспорта

Церемония вручения прошла накануне дня воссоединения этих регионов с Россией

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дети из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получили свои первые российские паспорта в Зале Славы Музея Победы в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Церемония вручения прошла накануне дня воссоединения этих регионов с Россией.

"20 детей из четырех воссоединившихся областей получили паспорта. Это первый серьезный документ в жизни. Как уже было сказано, он будет только прирастать. Старт положен для этих детей. В первое число осенней сессии все депутаты единогласно поддержали решение нашего президента о том, чтобы зафиксировать торжественную дату - 30 сентября, день воссоединения четырех новых областей", - сказал депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов на церемонии.

После церемонии школьникам покажут фотовыставку "#ВМЕСТЕ", в которую вошли более 50 уникальных снимков. Фотографии рассказывают о становлении мирной жизни на освобожденных территориях. 

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