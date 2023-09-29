Володин напомнил о предстоящей индексации довольствия военнослужащих

Нововведение вступит в силу с 1 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что одним из нововведений, вступающих в силу в будущем месяце, станет индексация с 1 октября на 10,5% выплат военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов, призванная повысить их реальные доходы.

"Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Речь идет о постановлении правительства, которое на 10,5% повышает выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. Также на 5,5% увеличиваются выплаты отдельным преподавателям и научным работникам в области юриспруденции, а также сотрудникам федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Кроме того, в октябре вступает в силу закон, согласно которому в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии. "Закон защитит наших граждан. Люди смогут получить полную информацию о стоимости страховки и осознанно сделать свой выбор, не переплачивая за навязанные услуги", - указал Володин.

Кроме того, говорится в сообщении, в октябре вступает в силу закон, согласно которому платформы в интернете будут раскрывать весь список сведений, которые они собирают о пользователях, и механику своих рекомендаций. Ресурсы, которые недобросовестно подходят к использованию рекомендательных алгоритмов, можно будет блокировать.

В октябре также вступит в силу новый закон о гражданстве РФ. Он сокращает требования для более 20 категорий лиц при приеме их в российское гражданство. Это коснется бывших соотечественников. Получить гражданство в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года. Прекращение приобретенного гражданства будет грозить за дезертирство, дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму, пояснили в Госдуме.