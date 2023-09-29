В Москве в октябре начнется новый сезон семинаров для застройщиков

Темой первого мероприятия станет оформление земельно-имущественных отношений

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Восьмой сезон образовательных семинаров для застройщиков в формате "Работа над ошибками" начнется в Москве в октябре, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В первых числах октября стартует новый сезон семинаров для застройщиков в формате "Работа над ошибками". Каждая встреча традиционно посвящена конкретным услугам в сфере строительства, которые предоставляются тем или иным уполномоченным органом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что семинары будут очными, они будут проходить по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6, на площадке ГБУ "Мосстройинформ". Участие бесплатно по предварительной регистрации. Первое мероприятие в цикле состоится 6 октября, его темой станет оформление земельно-имущественных отношений.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении, график семинаров формируется стройкомплексом ежегодно с 2016 года, за это время их прошло уже более 40. "Мероприятие вызывает неизменный интерес у представителей отрасли, поскольку в ходе встреч "из первых уст" можно узнать о проводимых городом административных реформах, получить компетентный ответ и детальный разбор ошибок, с которыми сталкиваются проектные и строительные организации", - добавил он.