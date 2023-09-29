Власти Москвы рассказали о дизайне новых станций салатовой линии метро

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, облик станций нового участка Люблинско-Дмитровской линии сформировало сочетание натуральных и искусственных материалов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сочетание искусственных и натуральных отделочных материалов позволило сформировать уникальный архитектурный облик станций нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Так, платформу стации "Физтех" облицовали светлым сибирским гранитом с контрастными черными полосами, а пол на станции "Яхромская" выложили красным гранитом сюскюансаари из Карелии, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Уникальный облик новых станций салатовой ветки сформировало сочетание натуральных и искусственных материалов. В дизайне станции "Яхромская" сочетаются цвета Москвы - красный и белый. Единство художественного облика станции достигается разными элементами отделки. На стенах, колоннах и потолке смонтированы красные и белые алюминиевые сотовые панели, а пол выложен светлым сибирским гранитом и красным гранитом сюскюансаари из Карелии", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Отмечается, что при отделке станции "Лианозово" широко применены как натуральный камень, так и алюминиевые сотовые панели. Наклонные ходы эскалаторов между платформой и вестибюлями отделаны гранатовым амфиболитом, пол платформы и обоих вестибюлей "Лианозово" - светло-серым гранитом, края платформы и цоколи путевых стен - темным габбро. Главный элемент дизайна платформенного участка "Лианозово" - трехпролетные порталы, образующие анфилады, - созданы с помощью алюминиевых сотовых панелей цвета меди.

Открытие нового участка салатовой ветки улучшило транспортное обслуживание районов Дмитровского, Восточное Дегунино, Бескудниковского и Лианозово, а также поселка Северного, и разгрузило Дмитровское шоссе.