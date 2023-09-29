В поврежденном от паводка Тулуне достроили дамбу после вмешательства прокуратуры

Строительные работы начались в 2020 году

ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Дамбу для защиты от разлива реки Ия ввели в эксплуатацию в городе Тулуне Иркутской области, пострадавшем в 2019 году от разрушительного наводнения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате принятых прокуратурой совместных мер защитная дамба в Тулуне введена в эксплуатацию. Тулунская межрайонная прокуратура осуществляла надзорное сопровождение за исполнением законодательства при строительстве инженерной защиты города Тулуна от затопления реки Ия. В ходе надзорных мероприятий устанавливались факты несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту, отсутствия надлежащей организации при приемке выполненных работ, наличия строительных недостатков и другие нарушения действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Ведомство вносило представления, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков). В результате подрядчик и субподрядчик увеличили количество работников на объекте, устранили строительные недостатки, а чиновники подписали необходимую исполнительную и рабочую документацию.

Дамбу в Тулуне начали строить в 2020 году.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны летних паводков. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун, где проживают почти 40 тыс. человек. Вода в реке Ия поднялась до 14 м - вдвое выше критического. Старая дамба была рассчитана на повышение уровня до 9 м.