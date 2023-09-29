Минпросвещения заявило о росте приема в педвузы с 2019 года более чем на 20%

По данным ведомства, в 2023 году на педагогические специальности подали 905 тыс. заявлений

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прием абитуриентов в российские педагогические вузы с 2019 года вырос более чем на 20%, сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Надо сказать, что контрольные цифры приема с 2019 года увеличились, и это рост примерно на 21%. На программы высшего образования стабильно с 2019 года высокое число контрольных цифр приема", - сказала она, выступая на коллегии министерства.

По данным ведомства, в 2023 году на педагогические специальности было подано 905 тыс. заявлений, что на 17% больше, чем в 2022 году. Из них в педагогические вузы - 385 тыс., что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году.

Васильева отметила, что вопрос обеспечения необходимым количеством педагогических кадров сейчас для Минпросвещения является приоритетным. "Что обусловлено нашими демографическими показателями. Мы фиксируем необходимость дополнительных объемов подготовки учителей-предметников в связи с последовательным увеличением числа обучающихся в основной, средней школе и системе СПО", - сказала она.