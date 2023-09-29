Эксперт призвала принять в РФ закон о взаимодействии с людьми с нарушениями речи

Предлагаемый документ должен определять стандарты коммуникации и обязывать госорганы и компании нанимать сотрудников, умеющих общаться с людьми с проблемами с устной речью, заявила член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Отдельный закон должен регулировать порядок взаимодействия с людьми с нарушениями устной речи, заявила член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова на II международном форуме "Развитие человеческого капитала" в Ханты-Мансийске.

"Есть люди, которые не слышат, они пользуются жестовым русским языком. А есть люди, которые по разным причинам не умеют устно говорить <...>. Этих людей много - 15% населения. <...> У нас нет вообще нормативного регулирования альтернативной дополнительной коммуникации [с такими людьми]", - сказала она.

По мнению эксперта, необходимо принять закон, аналогичный существующему закону о жестовом языке, согласно которому для общения с людьми с нарушениями слуха официальные лица должны привлекать переводчика.

Как пояснила Битова ТАСС, предлагаемый документ должен определять стандарты коммуникации и обязывать госорганы и компании нанимать сотрудников, умеющих общаться с людьми с проблемами с устной речью. Она отметила, что такие люди, помимо языка жестов, могут общаться при помощи специализированной техники, изображений и других инструментов.

Битова также напомнила о законопроекте, регулирующем раннюю помощь детям с риском развития нарушений. "Законопроект сейчас в Думе, <...> он утверждает раннюю помощь. У нас ранняя помощь была только [в виде] концепции, и, соответственно, регионы, какие хотели, организовывали раннюю помощь, какие не очень хотели - не организовывали. Это должно быть обязательным, потому что это важный шаг [к повышению] качества жизни семьи и ребенка потом", - пояснила она в разговоре с ТАСС.

По ее мнению, закон должен стандартизировать в регионах РФ оказание ранней помощи детям, имеющим риск развития нарушений, сейчас существует только федеральная концепция оказания ранней помощи. "Любая семья сможет обратиться в систему ранней помощи, если боится, что ребенок отстает или есть какие-то проблемы со сном или кормлением. В результате работы системы ранней помощи максимальный процент семей выходит из зоны риска, и дети развиваются дальше и живут обычной жизнью", - добавила Битова, выразив надежду, что Госдума рассмотрит законопроект до Нового года.

О форуме

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы, на которых обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, определят лучшие формы поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе.