В Тюменской области ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов

Запрет не будет касаться уполномоченных беспилотных воздушных судов, используемых для сельскохозяйственных работ, геодезических работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередачи, объектов водоснабжения и водоотведения

ТЮМЕНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотных воздушных судов введен в Тюменской области, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

"Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона", - написал Моор в своем Telegram-канале.

Также глава региона отметил, что на основании разрешения, выданного уполномоченным органом местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области, запрет не будет касаться уполномоченных беспилотных воздушных судов, используемых для сельскохозяйственных работ, геодезических работ, обследования состояния нефтегазопроводов, линий электропередачи, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов.