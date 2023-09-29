В Запорожской области появятся новые научные технопарки "Кванториум"

Они будут находиться в Энергодаре и Мелитополе

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Стационарные технопарки "Кванториум" появятся в Энергодаре и Мелитополе Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил директор севастопольского технопарка "Кванториум" Максим Виноградов в рамках презентации мобильного проекта технопарка "Ученые в школы".

"Уже открыт детский технопарк "Кванториум" в городе Бердянске. Есть цель открыть в Энергодаре и Мелитополе, как учреждение дополнительного образования. Максимальное содействие, помощь и опыт мы коллегам окажем", - сказал Виноградов.

В день через презентационный класс мобильной лаборатории проходят до 700 учеников, отметил Виноградов. Внутри - полноценный компьютерный зал с современным оборудованием, интерактивные доски, оборудование для 3D-моделирования. "Все те же компетенции, что и в стационарном "Кванториуме" у нас. "Аэроквантум", беспилотная авиация, 3D-печать, программирование, раскройные технологии. Все технические направления, которые точно будут востребованы в ближайшее десятилетие", - добавил Виноградов.

Проект "Ученые в школы", в рамках которого в Мелитополь доставили мобильный "Кванториум", реализуется за счет гранта Севастопольского госуниверситета. В течение четырех дней мобильный технопарк посетит города Запорожской области и Донецкой Народной Республики.