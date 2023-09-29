В Пятигорске подготовят 2 тыс. человек к работе на выставке "Россия" на ВДНХ

Первый поток обучения пройдет в очно-заочном формате

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа для экскурсоводов выставки-форума "Россия" началась на всероссийском турслете "Больше, чем путешествие", который собрал в Пятигорске 2 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе турслета.

"В Пятигорске на всероссийском турслете "Больше, чем путешествие" 29 сентября начался первый поток образовательной программы "Школа экскурсовода" международной выставки-форума "Россия". Ее цель - подготовить 2 тыс. специалистов к работе на выставке, которая откроется уже 4 ноября в Москве на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лекции, мастер-классы и работа в группах пройдут в центре знаний "Машук" при поддержке Российского общества "Знание". Участниками образовательной программы станут 2 тыс. гидов-экскурсоводов из 89 регионов страны. Они подали заявки и прошли первичный отбор конкурса "Проводники смыслов". Среди них как профессиональные экскурсоводы и сотрудники музеев, так студенты и блогеры.

"Особое внимание на международной выставке-форуме "Россия" будет уделено школьникам и студентам. Для них эта работа станет важным опытом и заложит фундамент будущей карьеры. Также экскурсоводы проведут всех желающих по шести тематическим маршрутам: "Искусство", "Общество", "Технологии", "Энергетика", "Экология", "Профессии", чтобы каждый посетитель выставки смог выбрать наиболее интересную ему тему", - отметила руководитель экскурсионного контура АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Пелагея Стерлигова, слова которой приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, первый поток обучения пройдет в очно-заочном формате на базе центра знаний "Машук" и образовательной онлайн-платформы учебного центра "Академия гостеприимства". В "Машуке" участники разработают экскурсионные маршруты для дальнейшей работы на выставке, придумают для них креативные названия и иммерсивную составляющую.