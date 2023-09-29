Минск и Москва до конца года решат вопрос взаимного признания электронных подписей

Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой назвал это решение важнейшим

МОГИЛЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия до конца года решат вопрос взаимного признания электронных цифровых подписей. Об этом на проходящем в Могилеве заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России заявил сопредседатель группы, белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

"Очень важный договор, который мы с [сопредседателем группы с российской стороны, вице-премьером РФ] Алексеем Логвиновичем [Оверчуком] определили как базовый, - это до конца этого года признание электронной цифровой подписи. Важнейшее решение", - сказал Крутой.

Дипломат отметил, что площадка группы высокого уровня, где за неполные три года прошли 30 заседаний, в ходе которых было рассмотрено более 100 вопросов, стала эффективным механизмом взаимодействия в Союзном государстве.

"На площадке группы высокого уровня мы очень внимательно уже на нескольких заседаниях рассматриваем препятствия по движению экспорта пиломатериалов и пилопродукции в условиях запрета Российской Федерации на вывоз круглого леса и по сути формирования пространства доверия, чтобы не было никаких подозрений в этой части. И тоже эти <...> развязки мы нашли", - сообщил Крутой.