Фестиваль "Аксаковская уха" пройдет в усадьбе Мураново 30 сентября

На фестивале можно будет узнать о традициях и культурно-историческом наследии семьи Аксаковых, попробовать блюда по старинным рецептам, послушать живую музыку и принять участие в мастер-классах и квестах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Шестой культурно-гастрономический фестиваль "Аксаковская уха", приуроченный ко дню рождения писателя Сергея Аксакова, пройдет 30 сентября в усадьбе Мураново им. Тютчева в Московской области. Главным событием станет знакомство с традициями приготовления национальных рыбных супов разных стран, сообщила пресс-служба АО "Центральная ППК".

"Фестиваль "Аксаковская уха", посвященный возрождению русской традиционной гастрономии, состоится уже в шестой раз. Здесь можно будет узнать о традициях и культурно-историческом наследии семьи Аксаковых, попробовать блюда по старинным рецептам, послушать живую музыку и принять участие в мастер-классах и квестах. Для посетителей открыты фудкорт, ремесленная и гастрономическая ярмарки. А если повезет с погодой, то будут доступны катание на сапах и каяках, проулки на лошадях и игра в крокет", - говорится в сообщении.

Писатель и публицист Сергей Тимофеевич Аксаков известен, в первую очередь, авторством сказки "Аленький цветочек", но прослыл он еще и большим любителем рыбалки. В свое время он даже написал руководство - "Записки об уженье рыбы". Фестиваль, названный в его честь, проходит в Музее-заповеднике "Усадьба Мураново имени Тютчева" неслучайно. Сергей Тимофеевич не просто дружил с Тютчевыми - в 1866 году сын писателя Иван и дочь поэта Анна поженились. Сам же Аксаков часто бывал здесь в гостях и любил порыбачить в местной речке Талице.

Добраться до усадьбы можно на поездах ЦППК Ярославского направления - до станции Софрино или Ашукинская; далее - автобусом №34 до остановки "Музей "Мураново".