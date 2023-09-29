В Коми сентябрь стал самым теплым за весь период метеонаблюдений с 1889 года

Начальник отдела ЦГМС региона Ольга Козак сообщила, что значения прежних рекордов перекрыты на 1-2 градуса

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Сентябрь оказался самым теплым в Республике Коми за весь период непрерывных наблюдений за температурой, которые велись с 1889 года. Предыдущие рекорды перекрыты на 1-2 градуса, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

"Осталось два дня сентября, <...> но, зная развитие синоптических процессов, уже можно с уверенностью сказать, что нынешний сентябрь на основной территории нашей республики оказался самым теплым за весь период непрерывных инструментальных наблюдений за температурой воздуха. В Сыктывкаре и селе Усть-Цильме они ведутся с 1889 года, в Ухте - с 1946 года, в Печоре - с 1943-го", - уточнила представитель метеослужбы.

Она отметила, что значения прежних рекордов перекрыты на 1-2 градуса. До этого в Сыктывкаре самый теплый сентябрь наблюдался в 1992 году, когда средняя температура воздуха за месяц составила 11,7 градуса тепла, средняя температура в этом сентябре - плюс 12,5 градуса. В Ухте и Печоре на 2 градуса превышены предыдущие рекордные показатели 2009 года. В Усть-Цильме на 0,2 градуса перекрыт предыдущий рекорд 1898 года.

"Такой теплый сентябрь выдался благодаря обширному солнечному континентальному антициклону, он занял очень большую территорию, и Республика Коми попала под его влияние. Поэтому было мало осадков, на большей части региона выпала лишь половина месячной нормы", - отметила синоптик.

С началом октября температура воздуха постепенно вернется в свои климатические рамки, прогнозирует метеослужба.