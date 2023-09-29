Национальные парки США закроются в случае приостановки работы правительства

Министерство внутренних дел страны сообщило, что местные органы власти в отдельных штатах могут оставить некоторые парки открытыми, если заплатят федеральному правительству

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Большинство национальных парков США закроются и не будут принимать посетителей в случае приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

"Ворота будут заперты, центры для посетителей закрыты, тысячи смотрителей парков уйдут в неоплачиваемые отпуска", - приводит выдержку из заявления министерства газета The New York Times.

Ведомство отмечает, что местные органы власти в отдельных штатах могут оставить некоторые парки открытыми, если заплатят федеральному правительству. Газета уточняет, что сумма платежа может составлять десятки тысяч долларов в день, однако представители местных властей назвали такую цену выгодной с учетом больших доходов от туризма.

The New York Times сообщает, что власти штатов Аризона и Юта уже согласились вносить ежедневную плату в случае шатдауна. Таким образом открытыми останутся национальные парки Гранд-Каньон, Зайон, Арчес и Брайс-Каньон.

Газета напоминает, что во время предыдущей приостановки работы правительства США в 2018 году парки оставались открытыми, однако большая часть сотрудников не выходили на работу. Это нанесло территориям "долговременный ущерб", в частности, от браконьерства.

Министерству иностранных дел США подведомственны 400 национальных парков, в которых работают более 20 тыс. сотрудников.

О возможном шатдауне

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.

Чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению финансирования правительства, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи воскресенья (07:00 мск), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Приостановка работы правительства США может привести к увольнению сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы требуют сокращения федеральных расходов, что не готовы поддержать демократы. В обеих палатах законодательного органа готовятся свои инициативы по продлению финансирования правительства. Однако они расходятся по многим вопросам, и, судя по всему, ни один из документов не сможет получить одобрение как Сената, так и Палаты представителей.