Осужденный за мошенничество экс-проректор МГУ Гришин выйдет по УДО

В декабре 2022 года суд признал его виновным в причинении ущерба бюджету республики на 271 млн рублей

ТАСС, 29 сентября. Зубово-Полянский районный суд Мордовии удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего проректора Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Алексея Гришина, осужденного в декабре 2022 года по делу о мошенничестве на 271 млн рублей.

"Результат рассмотрения - удовлетворено", - сообщается на сайте суда по итогам рассмотрения поступивших в конце августа материалов об условно-досрочном освобождении.

Гришин работал в должности проректора МГУ по общим вопросам с осени 2019-го по 28 июля 2020 года. 5 августа 2020 года Гришина задержали.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд Саранска признал его виновным в хищении бюджетных средств путем мошенничества в составе организованной группы и приговорил к 4 годам колонии-поселения и штрафу в 600 тыс. рублей. В феврале Верховный суд Мордовии оставил без изменения приговор Гришину.

Суд установил, что Гришин в период с 2017 по 2021 год, являясь бенефициарным владельцем публичного акционерного общества "Межрегиональный промышленно-строительный банк", инициировал совместно с другими соучастниками реализацию находящегося на балансе банка выставочного комплекса "Мордовэкспоцентр" по завышенной цене, в результате чего Корпорации развития Республики Мордовия был причинен ущерб на сумму 271 млн рублей. Гришин признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, возместил ущерб в размере 254 млн рублей.