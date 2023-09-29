Авиалесоохрана сообщила о высоких рисках лесных пожаров в 25 регионах в октябре

В настоящее время в семи регионах действуют 34 лесных пожара

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода в октябре создает высокие риски возгорания в лесах 25 регионов России, в том числе в Луганской Народной Республике, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

"В течение октября из-за теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения лесных пожаров в 25 регионах России, в том числе на всей территории Белгородской области, в южной части Воронежской области, в восточной части Оренбургской области, на всей территории Херсонской области, в западной части Запорожской области, на всей территории Луганской Народной Республики, в северной части Ростовской области, на всей территории Республики Крым, в южной части Республики Калмыкия, в южной части Астраханской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне риска Чечня, север Дагестана, восток Ставропольского края, юг и восток Челябинской области, запад Курганской области, юг Свердловской области. В Сибири пожары возможны в юго-восточной части Красноярского края, в западной части Иркутской области, в северо-восточной части Тувы. На Дальнем Востоке - в южной части Приморского края, в Еврейской автономной области, в юго-западной части Хабаровского края, в восточной части Амурской области, в западной части Забайкальского края, в юго-восточной части Бурятии.

Наличие высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности, скорости обнаружения и тушения, отметили в ведомстве.

В настоящее время в семи регионах действуют 34 лесных пожара на площади, пройденной огнем, в 1,4 тыс. га, в том числе 22 пожара - в Свердловской области, четыре пожара - в Забайкалье, три - в Херсонской области, два - в ЛНР, по одному пожару - в Иркутской области, Удмуртии и Карачаево-Черкесии. Режим чрезвычайной ситуации введен в Свердловской области, запрет на разжигание в лесах костров установлен в 39 регионах.